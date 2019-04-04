Курс доллара развернулся, а гривня выросла: что ждет украинцев в апреле — Обозреватель

В Украине стоимость валюты, несмотря на прошедший первый тур выборов, снизилась на 30 коп./$, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/$. В апреле гривня, скорее всего, не поднимется выше 28 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главная угроза для курса в апреле – новости о том, что Украина может не получить очередной кредитный транш МВФ в мае. Непосредственно на экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе (учитывая достаточные золото-валютные запасы) это может не повлиять, однако настроения участников рынка изменит. А чем больше продавцов валюты и чем меньше покупателей, тем крепче гривня.

«В условиях политической неопределенности и невыполнения части обязательств украинским правительством перед Международным валютным фондом по программе stand by, существует риск, что Украина не получит второй транш кредита в мае. В этом случае рыночные опасения относительно дальнейшей программы кредитования, окажут еще большее давление на гривну», – отмечает аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время финансовый эксперт Владимир Мазуренко считает, что до конца августа ощутимой девальвации ожидать не стоит. Мол, несмотря на грядущий второй тур выборов, в апреле значимые изменения не произойдут.

«Я бы обозначил очень скромный диапазон от 26,8 до 27,5-28 грн/$. Это, можно сказать, базовый сценарий. Конечно, если пройдут какие-либо потрясения, может быть и такое, что гривня покажет более слабые позиции. Но покамест попытки в связи с выборами нагнетать ситуации и спекулировать на курсе оказались неудачными», – уверен Мазуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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