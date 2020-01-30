Курс доллара прокомментировали в НБУ — курс НБУ — Курс гривны — Курс доллара

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Если прошлом году Нацбанк обвиняли в падении доллара, то сейчас — в росте

Колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Сологуб, в декабре 2019 года в адрес Национального банка звучали обвинения в том, что курс доллара идет только в одну сторону — растет.

«Сейчас мы видим вторую сторону этой гибкости. Еще раз хочу подчеркнуть: ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Да, курс плавающий и он должен отвечать фундаментальным параметрам, и он им отвечает, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели», — сказал он.

Сологуб отметил, что НБУ сейчас сглаживает колебания курса на рынке.

«Мы видим, что в последние дни была тенденция к девальвации гривны, там были разные причины», — сообщил он.

По его словам, хотя в НБУ не очень любят слово «сезонность», в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

«Население как раз использовало девальвацию гривны как возможность продать иностранную валюту почти на 100 млн долларов с начала года», — сообщил он.

Сологуб заявил, что вчера и сегодня НБУ продавал валюту на межбанковском рынке, чтобы сгладить колебания.

«И мы видим, что рынок реагирует», — сказал он.

Напомним, курс доллара как на наличном, так и на межбанковском рынке в конце января поднялся до 25 грн/доллар, в то время как в конце декабря 2019 года он находился около уровня 23 грн/доллар.

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что на колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.

Источник