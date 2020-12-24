Курс доллара: прогноз на 2021. Эксперты рассказали, каким будет курс доллара после новогодний праздников — Деньги

На курс валют влияет ряд факторов.

В новый 2021 год Украина войдет с государственным бюджетом, который Верховная Рада приняла 15 декабря 2020 года, и доходы которого составят 1,092 трлн грн. Относительно основных макропоказателей, то инфляция заложена на уровне — 7,3% (в 2020 году — 5,5%), рост ВВП — 4,6% (3,7%), а среднегодовой курс доллара — 29,1 грн (27 грн).

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ТСН.ua расспрашивал экспертов, каким курс доллара будет после новогодних праздников на фоне локдауна, который будет действовать в стране с 8 по 24 января, и возобновления переговоров с МВФ относительно получения следующего транша.

Центр макроэкономического моделирования Киевской школы экономики — Юрий Шоломицкий

Так, руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE) Юрий Шоломицкий считает, что заложенный в бюджете показатель на уровне 29,1 в начале 2021 года мало реалистичен. По его словам, в первой половине следующего года, мы наоборот можем наблюдать укрепление гривны.

«Сейчас мы заканчиваем с курсом 28,5. Показатель в 29,1 заложен к концу следующего года. На самом деле, это заложенные ожидания большой девальвации. Я бы оценивал его (показатель курса доллара. — Ред.), как не очень реалистичный и слишком высокий. Нам он не нужен с точки зрения баланса торгового и ожидаемых поступлений от МВФ и т. д. Прогнозисты говорят, что в следующем году в первой половине, возможно, курс гривны даже укрепится от эффектов поступления большого капитала, чем его выхода из Украины. Во второй половине он усилится. Но опять же, если мы посмотрим на то, каким является баланс, ориентировочно, фундаментальный торговый, то сказать, что должно быть 30 грн за доллар нельзя. Такое может быть, если будет какая-то очень плохая ситуация в мире, которая на нас отразится», — отметил Шоломицкий.

Эксперт также отметил, что сейчас факторы, которые влияют на формирование курса, также очень оптимистичны.

«На скачки ожидать после Нового года не стоит. За последние недели видно, что в течение одной недели курс может колебаться от 28,5 до 28. То есть 2% за неделю спокойно курс может потерять или, наоборот, укрепиться. То, что мы наблюдаем, например, то, что было 28,5, потом опустилось почти до 27,8, теперь вновь возвращается, это больше извечные проблемы предложения и спроса, которые не должны вообще касаться нашего понимания, что являются факторами для изменения курса. А фундаментальными факторами, которые влияют на курс является насколько крепки наши позиции по экспорту и импорту, какими будут возможности по выплате и рефинансированию долга. Они, очевидно, пока выглядят довольно оптимистично для Украины, если мы говорим, что программа с МВФ возобновится, а Нацбанк накопил довольно неплохие резервы. Поэтому ожидать каких-то девальвационных тенденций не стоит, по крайней мере, не сейчас», — пояснил руководитель Центра макроэкономического моделирования КSE.

Центр экономической стратегии — Глеб Вышлинский

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также отмечает, что возобновление переговоров с МВФ будет иметь позитивный эффект влияния на курс валют, а вот январский локдаун особого влияния на доллар иметь не будет.

«Возобновление переговоров с МВФ — положительная новость. Что касается локдауна, то он не будет иметь особого влияния на курс, скорее он даже будет способствовать укреплению гривни, поскольку чем меньше у украинцев будет возможности купить импортные товары, тем, соответственно, будет меньше спрос на иностранную валюту. Закрытие магазинов с непродовольственными товарами будет этому также способствовать. Притом то, что Украина экспортирует, а именно — продукты сельского хозяйства и металлы, это все будет дальше производиться и экспортироваться. И экспорт не будет ограничивать поступление валюты», — пояснил эксперт.

Глеб Вышлинский также разделяет мнение коллеги и на соответствие заложенного в бюджете-2021 курса (на уровне 29,1. — Ред.) к реальным возможным показателям. Исполнительный директор Центра экономической стратегии не советует ориентироваться на цифры, прописанные в госбюджете на следующий год, поскольку на самом деле это является не определяющим фактором в формировании курса. По словам эксперта, нужно смотреть на динамику внешней торговли.

«Собственно, мы имеем сейчас очень хорошую ценовую ситуацию, мы имеем очень высокие цены и на зерновые, несмотря на меньший урожай и на другие сельскохозяйственные культуры, которые Украина выращивает и экспортирует. И хотя мы имеем урожай меньше по разным культурам на 10-20%, цены у нас выше на 20-30%. И соответственно валютные поступления есть высокими. Так же мы имеем очень высокие цены на металлы, которые Украина экспортирует. То есть за две товарные экспортные группы — продукты растениеводства и металлы мы получим больше валютных поступлений, чем год назад. При этом мы имеем меньшие затраты валюты, так коронакризис привел к сокращению спроса на топливо. И это уменьшило цены на нефть и на газ. То есть, то что Украина экспортирует, мы продаем по более высоким ценам, а то, что Украина импортирует, мы покупаем за меньшие цены, чем было раньше. Соответственно это существенно улучшает украинский торговый баланс, который сегодня является одним из лучших за много лет», — говорит Глеб Вышлинский.

Кроме того, мы почти не тратим валюту на международные путешествия, туризм и покупки в других странах, кроме как через Интернет. При этом большая часть трудовых мигрантов осталась за рубежом, продолжают работать и присылают деньги своим семьям в Украине, добавляет исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Итак, подводя итоги, Глеб Вышлинский прогнозирует, что по базовым факторам, скорее, все говорит об усилении гривны в следующем году по сравнению с нынешним уровнем.

Среди рисков, которые могут негативно сказаться на курсе доллара, эксперт называет действия власти в направлениях реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами. «Этот процесс (укрепление гривны. — Ред.) может остановить власть, если не будет достигнута договоренность и не будет выполнено обязательство перед МВФ. Это касается реформ и антикоррупционного законодательства. Если мы не получим финансирование от МВФ и других международных партнеров весной, то нам будет трудно пройти осень следующего года, поскольку в сентябре начнутся выплаты по внешнему долгу, плюс у нас большой дефицит бюджета на 2021 год — 5,5% ВВП. Это все надо чем-то финансировать. Это будет поведение власти по внедрению реформ — именно это будет основным фактором, который будет влиять на курс», — резумировал Вышлинский.

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