Курс доллара — прогноз курс доллара к гривне на декабрь — новости Украины / НВ

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Валютный прогноз на декабрь (Фото: НБУ)

Какие факторы влияли на курс гривни в ноябре и что будет, если Украина не сможет вернуть доверие МВФ? Анализирует Петр Шевченко

В первой половине ноября тон на валютном рынке задавали покупатели гривни, поэтому курс рос до отметки 28,10 грн за доллар. Но во второй половине ноября, те, кто за гривни покупал доллары, начали возвращать рынок к отметкам 28,4−28,5 грн за доллар.

В ноябре Национальный банк фактически не вмешивался в валютный рынок, не очень активно покупал и продавал валюту.

Поэтому на курс влияли только рыночные факторы. В частности, гривну активно покупали компании-экспортеры для выплаты квартальных налоговых платежей, и это укрепило курс в середине месяца до уровня 28,10 — 28,20 грн / $.

В то же время на первичном и вторичном рынке государственных облигаций не было высокой активности, а нерезиденты следили за выборами в США и не покупали валюту.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко кассовый разрыв госбюжета 2020 составляет около 3 миллиардов долларов.

В случае негативного сценария развития экономики, без поддержки МВФ, курс гривни будет находиться в пределах 33−35 грн / $, а инфляция составит — 9−16,5%.

Сейчас финансирование дефицита бюджета возможно через заимствования, как внутри страны, так и снаружи. И иностранные инвесторы очень внимательно следят за тем, как Украина внедряет реформы, а маркером успешности этого является сотрудничество Украины с МВФ. Поэтому без отмашки от МВФ инвестиции в Украину под большим вопросом, какие бы возможности здесь и открывались для иностранных инвесторов. Таким образом, без МВФ Украине ничего не останется, как «включить» печатный станок, а как показывает история, ничем хорошим это не заканчивается.

В оборот в результате этого поступают очень большие суммы, которые ничем не обеспечены, и гривна обесценивается. Поэтому в декабре курс гривни во многом (или даже больше) будет зависеть от действий правительства, связанных с карантинными мерами, а также в способности власти договориться с МВФ.

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