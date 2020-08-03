Курс доллара — Прогноз экспертов на август 2020 — новости Украины / НВ

3 августа, 09:03

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НВ Премиум

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В июле гривня обесценилась в отношении доллара (Фото: НБУ)

В июле гривня обесценилась в отношении доллара. Удар по нацвалюте нанесли отставка Якова Смолия из НБУ и заявление Владимира Зеленского о курсе 30. Аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию

Курс гривни начал июль с отметки 26,86 грн/$, а закончил на уровне 27,71 грн/$. В результате гривня сдала позиции в отношении доллара на 85 копеек.

На графике ниже видно, как рынок 2 июля отыграл падением гривни новость о том, что Яков Смолий уходит в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления. Далее рынок отреагировал девальвацией на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительству выгоден курс гривни 30. И, после назначения 16 июля Кирилла Шевченко на должность главы НБУ вместо Якова Смолия, курс снова пошел вниз, упершись в психологический уровень 28 грн/$.

НВ Бизнес выяснял у банкиров и аналитиков инвесткомпаний, что еще влияло на курс гривни в июле, продолжают ли иностранные инвесторы выходить из ОВГЗ и каким будет курс гривни в августе.

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Опрошенные НВ Бизнес аналитики и банкиры утверждают, что больше всего на динамике курса гривни отразилось увольнение Якова Смолия с должности главы НБУ, а также заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 грн.

«Отставка главы НБУ, а также заявления руководства страны в пользу ослабления курса гривни», — так прокомментировал НВ Бизнес причины ослабления национальной валюты руководитель валютно-финансового департамента Citi Украина Владислав Сочинский.

Такого же мнения начальник отдела рыночных исследований банка Пивденный Сергей Дробот. «Отставка главы НБУ, назначение нового главы и выход на внешний рынок заимствований были ключевыми факторами, которые раскачивали валютный рынок в июле», — сказал он.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук считает, что ослабление гривни в июле связано, прежде всего, с ухудшением курсовых ожиданий населения и бизнеса. «При этом ухудшение девальвационных ожиданий во многом было спровоцировано словами президента относительно оптимального курса для бюджета на уровне 30 грн/$ и заявлениями руководителей экономического комитета Верховной Рады о необходимости эмиссии. Замена руководителя НБУ стала лишь дополнительным катализатором», — отметил он.

Начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко рассказал НВ Бизнес, что кроме новости об отставке Смолия, были и другие причины падения курса гривни. Так, по его словам, увольнение Смолия спровоцировало очередную волну выхода нерезидентов, что совпало с крупным погашением госбумаг. «Еще одним триггером, который спровоцировал более стремительный рост наличного рынка — являются крупные перечисления в конце июня дивидендов за 2019 год от Нафтогаза и Приватбанка. Эти средства из бюджета начали постепенно поступать в экономику и стимулировать покупку валюты», — подчеркнул он.

По словам Владислава Сочинского, данные, размещенные на сайте НБУ, показывают, что c 1 июля владение ОВГЗ в собственности нерезидентов сократилось на 7 млрд грн, — с 99 млрд грн до 92 млрд грн. «Учитывая стабилизацию курса гривни на отметке 27,7 грн/$ (в конце июля — Ред.), мы не ожидаем существенного изменения в поведении нерезидентов. Сохранение на последнем монетарном комитете НБУ уровня учетной ставки в 6%, а также низкая инфляция сегодня и ожидаемый уровень инфляции в 5% к концу года, скорее всего, не приведет к развороту монетарной политики, что в свою очередь будет способствовать снижению стоимости новых размещений ОВГЗ. Также положительным фактором является избыточная ликвидность банковской системы, которая будет направляться на формирование новых активов, в том числе ОВГЗ», — сказал он.

По словам начальника отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банк Юрия Крохмаля, гривня также стремительно падала в отношении евро. «На фоне ситуации, которая сложилась в США, в связи с пандемией COVID-19 и последовавшего ослабления доллара против основных мировых валют, гривня против этих валют „потеряла“ еще больше: за тот же период курс евро к гривне вырос на 2,5 грн (+8%)», — поделился он. Крохмаль отметил, что к концу месяца, при активном участии НБУ на межбанковском рынке, ситуация несколько стабилизировалась. «Нацбанком было принято последовательное решение о сохранении учетной ставки без изменений. А после того как Минфин успешно разместил ранее отложенный выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов плюс привлек дополнительно 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС — мы уже наблюдали коррекцию курса доллара на понижение», — отметил он.

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