Курс доллара пробьет психологическую отметку: когда и на сколько — Обозреватель

Доллар в Украине в 2019 году будут продавать по 28,6 грн/$, прогнозируют в МВФ. Главные угрозы для стабильной ситуации – подорожание импортного газа, военная агрессия и замедление кредитования.

OBOZREVATEL изучил прогнозы о том, что будет с валютой в следующем году, и выяснил, чего ждать украинцам от гривни.

Сколько будет стоить доллар в Украине в 2019-м

МВФ – 28,6 грн/$. Международный валютный фонд в своем обзоре мировой экономики допустил, что курс украинской гривни в следующем году в среднем составит 28,6 грн/$. Такой вывод можно сделать, изучив оценки кредитора по росту номинального ВВП в гривне и американской валюте.

В то же время на текущий год Фонд исходил из курса в 27,07 грн/$, а в следующем году уровень девальвации по оценка МВФ составит 5,89%. Такой прогноз можно назвать сдержанным. Девальвацию на указанный процент легко покроет рост реальных доходов населения. На 2020 год Международный валютный фонд оценил курс украинской валюты в 29,9 грн/$ (девальвация на 4,4%).

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Если указанный прогноз реализуется, в Украине ближайшие несколько лет ситуация на валютном рынке будет стабилизироваться, а темпы подорожания американской валюты замедляться.

Рейтинговое агентство Fitch – 30,7 грн/$. Оценивая рейтинг «Нафтогаза», крупнейшее в мире агентство предположило, что валюта в следующей году вырастет в цене в среднем до 30,7 грн/$. Этот прогноз можно назвать пессимистичным. В МВФ и МЭРТ более позитивно оценивают ситуацию на валютном рынке Украины в следующем году.

В 2020-м, предполагают в Fitch, доллар в Украине будет продаваться по 32,3 грн/$.

МЭРТ – 29,08 грн/$. В консенсус-прогнозе, который традиционно публикует Минэкономразвития, собрали усредненные оценки ведущих экспертов. Так, по их оценкам гривня в следующем году пробьет психологическую отметку в 29 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го средняя стоимость этой валюты составит 31,65 грн/$.

Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода). Также эксперты составили позитивные и негативные прогнозы.

Позитивный прогноз

Негативный прогноз

2019-й – 32 грн/$

2020-й – 35,4 грн/$

2021-й – 38,4 грн/$

Стоит отметить, что основной прогноз, по мнению экономистов, наиболее вероятен. При этом, если Украина ускорит экономические реформы и привлечет инвестиции, может реализоваться позитивный прогноз. При обострении военной агрессии со стороны России, подорожании энергоресурсов, может реализоваться негативный сценарий.

Главные риски Украины в 2019-м

В консенсус-прогнозе МЭРТ главными рисками для Украины в следующем году назвали: низкую кредитную активность банков, значительное повышение тарифа на газ, заострение ситуации с трудовой миграцией. Так, низкая активность банков приводит к тому, что у бизнеса нет ресурса для модернизации и расширения производства, создания новых мест. Здесь стоит добавить, что жесткая монетарная политика Нацбанка (учетная ставка повышалась в этом году трижды) приводит к замедлению кредитования. В то же время трудовая миграция провоцирует дефицит кадров на рынке труда в Украине.

Также высокую оценку получили такие риски: дефицит энергоресурсов, логистические проблемы на железнодорожном транспорте. Менее вероятной угрозой эксперты назвали введения налога на выведенный капитал.

Среди внешних угроз первенство – за отсутствием запланированного финансирования от МВФ, сужением возможностей доступа к внешним рынкам капитала, усилением гибридных угроз национальной безопасности в том числе военная агрессия.

Отметим, что похожее исследование также провел Всемирный экономический форум (ВЭФ). О нем ранее подробно уже писал OBOZREVATEL. Так, согласно оценкам международных экспертов, Украину оценили, как страну, для которой подорожание энергоносителей – один из самых серьезных рисков. «Шоковое изменение цен на энергоносители» считается самым серьезным риском в двух странах – Украине и Казахстане», – говорится в отчете.

Также под ударом может оказаться и Россия. Там, по оценкам ВЭФ, от энергетического сектора зависит до 35% ВВП. Стоит отметить, что всего несколько дней назад страны-экспортеры нефти (ОПЕК) предлагали решение — снизить объемы добычи на 3%. Москва выступила против, но под давлением сообщества все-таки уступила. Чем меньше «черного золота» добывают, тем дороже оно стоит. Вероятнее всего, такое решение приведет к умеренному росту цен в 2019-м.





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