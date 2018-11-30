Курс доллара порадовал украинцев и внезапно подешевел: что происходит — politeka.net

Напряжение на валютном рынке начало спадать и курс долара постепенно идет вниз.

30 декабря межбанковская торговля началась со снижения доллара на 2 копейки — до 28,20-28,30, сообщает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. После чего котировки вяло двигались внутри этого диапазона.

«Рынок отошел в область 28,24-28,26 и двигался в 28,25-28,27 и обратно. Котировки никто не качает и большой активности на торгах не наблюдается », — отметил Гриненко.

Также сообщается, что поводов для валютных распродаж от Нацбанка нет, и регулятор на рынке не появлялся. Банкиры находятся в небольшом замешательстве после вчерашнего курсового отката на межбанке: впервые за неделю безналичный курс доллара откатился на 3 копейки, и закрепился вечером 29 ноября в диапазоне 28,26-28,32 грн $ (благодаря валютным распродаж Нацбанка). С понедельника по среду доллар поднялся на 59 копеек, и вышел на уровень 28,33-28,35 грн. $.

Банкиры не считают вчерашний откат значительным, но отмечают изменение тренда в целом. Многие банки потеряли на откат курса доллара, поэтому сейчас не спешат скупать валюту по любому курсу.

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг, 29 ноября доллар подешевел на 9 копеек в покупке и продаже. Курс евро к концу дня на межбанке упал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

С утра был высокий спрос на валюты, но затем на рынок вышли крупные продавцы и сбили котировки. В четверг НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,3984 грн, на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим днем ​​(в среду 28 ноября он составил 28,2612 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,30 / 28,33. Курс евро к концу сессии в четверг оказался на уровне 32,21 / 32,25.

В обменниках 29 ноября курсы валют дали задний ход. Доллар подешевел на 14 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже, к 28,35 / 28,45 грн. Наличный евро в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже снизился на 5 копеек, до 32,15 / 32,35.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из самых бедных на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства Украинский составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украина уверенно обогнала Непал ($ 2 тыс. 54), Камерун ($ 2 тыс. 282), Кения ($ 2 тыс .306), Бангладеш ($ 2 тыс. 332) и Лесото ($ 2 тыс. 640). Наряду с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($ 1 тыс. 364), Замбии ($ 1 тис.197), Сирии ($ 1 тыс. 190) и Мали ($ 1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 000 тыс долларов. За ней следует Австралия с $ 411 тис. На третьем месте — США с почти $ 404 тыс.

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