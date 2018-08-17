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Курс доллара подскочил еще на 23 копейки

Курс валют 17 Авг 2018
Курс доллара подскочил еще на 23 копейки
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Фото: Корреспондент.net

Курс продажи наличного доллара повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 27,9923 UAH/USD, курс покупки — до 27,6003 UAH/USD.


Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 пятницы, 17 августа, повысился по сравнению с 16 августа на 23,02 коп. до 27,9923 UAH/USD, курс покупки — на 20,22 коп. до 27,6003 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.


Средний курс покупки евро повысился на 20,78 коп. до 31,2393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 27,88 коп. до 31,9680 UAH/EUR.


 


Напомним, за полдня 16 августа курс доллара вырос на 10 копеек и достиг 27,75-27,85 грн./$.


Ранее в НБУ объяснили рост доллара с середины лета, а не в августе или в сентябре, как в предыдущие годы.


 


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