Курс доллара по Индексу Биг-Мака должен быть 10 гривен

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

По мнению британских экономистов, доллар должна стоить 10 гривен

Украинская гривна поднялась с пятого на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания The Economist за январь 2020 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — 5,67 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская гривна заняла пятое место в списке самых недооцененных валют — курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

economist.com

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии — на 5,3%.

Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.

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