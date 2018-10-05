Курс доллара перед выходными опустился еще ниже

Вчера, 16:17

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Нацбанк установил стоимость «зеленого» на 8 октября



Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня»

На понедельник, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:







05.10

08.10

Изменение

1 доллар США

28,17 грн

28,08 грн

— 0,09 грн



Таким образом, по сравнению со значениями 5 октября, курс доллара понизился на девять копеек. До этого доллар падал еще на 15 копеек. Но, несмотря на уверенность НБУ в стабилизации валютного рынка, эксперты прочат украинцам рост курса доллара. Также аналитики объяснили, ждать ли украинцам доллара по 30 гривен.

















Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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