Курс доллара опустился до 25,00 грн, курс валют НБУ

В Украине курс доллара в пятницу, 25 октября, опустился на 9 копеек.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,00 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 19 копеек и составил 27,73 грн/€.
Курс доллара
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,11 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 22 копейки.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,94 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 26 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс доллара в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
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