Курс доллара неудержим, валютный резерв Украины тает молниеносно: причины хаоса

Курс доллара стремительно растет, удержать гривны пытаются из последних сих

С 23 по 27 июля Нацбанк продал на межбанке для стабилизации курса гривны порядка $120 млн., сообщается на его официальном сайте.

Чиновники не уточнили график своих распродаж по дням.

Хотя, как сообщали казначеи, максимальные распродажи НБУ в функционале Matching происходили во вторник, 24 июля. Тогда регулятор выбросил на рынок сразу $50 млн., отдавал их по 26,59 грн./$. Еще два дня он продавал по $30 млн. — 26 и 27 июля, постепенно повышая стоимость. Самым дорогим «американец» был в пятницу — в рамках 26,75-26,76 грн./$.

$120 млн. — это рекордный объем для одной недели с весны-лета 2018 г. Больше нацбанковцы продавали лишь в конце января. Тогда валюты не хватало из-за сезонного фактора — после новогодних и рождественских праздников в страну поступало мало выручки.

Нехватку валюты на прошлой неделе и вынужденные интервенции НБУ объясняли двумя факторами.

Первый — крупные выплаты по гривневым гособлигациям Минфина, которые получили не только украинские держатели, но и иностранцы. Последние активно конвертировали нацвалюту в доллар, провоцируя повышенный спрос на СКВ.

Второй фактор связан с сезонностью: Госказначейство проводит выплаты по НДС, из-за которых экспортеры сокращают свои валютные продажи на межбанке, а импортеры активизируют свои безналичные закупки.

Отметим, мировой экономический кризис, который возникнет как следствие торговых войнх между США и Китаем, как прогнозируют, приведет к тому, что доллар в Украине превысит отметку в 30 гривен. Сейчас в мире существует напряжение во внешнеэкономических отношениях между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китаем и США.

Как считает экономист Александа Блинов, риск нового кризиса действительно значителен. На сегодняшний день во многих сырьевых странах, включая Украину, рассматривается в рамках макроэкономических прогнозов только один сценарий, который с большой вероятностью предусматривает падение цен на основные сырьевые товары экспорта.

Напомним, НБУ запускает масштабный кризис в Украине, грядет новый обвал гривны.

Как сообщала Politeka, в Украине завелись большие финансовые мошенники, забирают деньги населения: Нацбанк забил тревогу.

Также Politeka писала, что обнародован рейтинг стоимости бензина в мире, украинцы в шоке.

По материалам UBR.ua

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