Курс доллара НБУ упал до 23,27 грн в Украине

Национальный банк Украины во вторник, 24 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,27 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.
Это является максимальным значением за период с января 2016 года, когда курс валюты составлял 23,26 грн/$.
Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,77 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,31 грн/$.
В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 8 копеек и составил 25,90 грн/€.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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