Курс доллара НБУ упал до 23,27 грн в Украине

Национальный банк Украины во вторник, 24 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,27 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года, когда курс валюты составлял 23,26 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,77 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 5 копеек – до 23,31 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 8 копеек и составил 25,90 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Источник