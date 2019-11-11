Курс доллара НБУ — сколько стоят доллар и евро в банках и на черном рынке — курс валют 11 ноября

Национальный банк Украины на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:
Доллар — 24,50 грн за доллар
Евро — 27,03 грн за евро
Российский рубль — 3,84 грн за 10 российских рублей.
Минфин опубликовал данные о том, как валюта торгуется на черном рынке и в банках.
Напомним, в связи со снижением стоимости американской валюты в последнее время, в проекте бюджета на 2020 год правительство снизило средний курс гривни к доллару с 28,2 грн/доллар до 27 грн/доллар.
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