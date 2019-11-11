Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс доллара НБУ — сколько стоят доллар и евро в банках и на черном рынке — курс валют 11 ноября

Курс доллара НБУ — сколько стоят доллар и евро в банках и на черном рынке — курс валют 11 ноября

Курс валют 11 Ноя 2019
Курс доллара НБУ — сколько стоят доллар и евро в банках и на черном рынке — курс валют 11 ноября
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Национальный банк Украины на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:
Доллар — 24,50 грн за доллар
Евро — 27,03 грн за евро
Российский рубль — 3,84 грн за 10 российских рублей.

Минфин опубликовал данные о том, как валюта торгуется на черном рынке и в банках.

Напомним, в связи со снижением стоимости американской валюты в последнее время, в проекте бюджета на 2020 год правительство снизило средний курс гривни к доллару с 28,2 грн/доллар до 27 грн/доллар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter



Источник

Курс доллара в Украине: новый курс валют, новости →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top