Курс доллара НБУ сегодня упал до 23,49 грн

Национальный банк Украины в понедельник, 16 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 7 копеек, свидетельствуют данные НБУ.
Это является максимальным значением за период с января 2016 года.
При этом справочный курс гривни к доллару также укрепился. По состоянию на 13:00 национальная валюта торгуется на межбанковском валютном рынке на уровне 23,48/23,49 грн/$.
Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,25 грн/€.
Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 1 копейку.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 2 копейки – до 23,60 грн/$.
В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 5 копеек и составил 26,35 грн/€.
Национальный банк Украины в понедельник, 16 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$
Как сообщал OBOZREVATEL:
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