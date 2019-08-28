Курс доллара НБУ на 28 августа 25,16 грн/доллар — Курс доллара — курс НБУ — Курс гривны

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,16 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 2516,493 гривен за 100 долларов (+10,204 гривен).

При этом курс доллара на 27 августа составляет 2506,289 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 августа межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 23 августа на 12 копеек (25,05).

На межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1300 — 25,1500 грн/доллар, евро 27,9018 — 27,9270 грн/евро, российский рубль 0,3784 — 0,3789 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 25,25 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 28,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,99 (24,96 — 23 августа), продажи — 25,21 (25,21 — 23 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,56 — 23 августа), продажи — 28,07 (28,03 — 23 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,48 — 23 августа), продажи 3,88 (3,88 — 23 августа) грн за 10 рублей.

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