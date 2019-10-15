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Курс доллара НБУ на 15 октября стоит 24,53 грн/доллар

Курс валют 15 Окт 2019
Курс доллара НБУ на 15 октября стоит 24,53 грн/доллар
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Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,50 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).

При этом курс доллара на 11 октября составляет 2453,0569 гривен за 100 долларов.

НБУ сохранил на 15 октября официальный курс доллара на прежнем уровне

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 октября (24,52).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,46 (24,52 — 10 октября), продажи — 24,80 (24,84 — 10 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,87 (26,84 — 10 октября), продажи — 27,31 (27,33 — 10 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 — 10 октября), продажи 3,86 (3,86 — 10 октября) грн за 10 рублей.

Напомним, по данным НБУ, переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться. Как заявил в интервью РБК-Украина замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, в этом году отсутствовала традиционная девальвация в сентябре. При этом в декабре также ее может не быть.

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