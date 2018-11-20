Курс доллара Нацбанка на 21 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс американской валюты на среду, 21 ноября. Стало известно, что гривну немного ослабили – 27,76 за доллар, по сравнению с показателями во вторник, 20 ноября.

Курс доллара Нацбанка на 21 ноября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

– 100 долларов США – 2776.3875 гривен;

– 100 евро – 3170.9122 гривна.

Таким образом, показатели доллара остаются на прежнем уровне. При этом курс евро со вторника уменьшился на 2 копейки.

Стоит отметить, что на открытии межбанковского валютного рынка 20 ноября доллар вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах курс доллара в продаже, по сравнению с предыдущим торговым днем, остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали курс доллара к концу осени 2018 года. Так, в середине осени курс доллара в Украине прочно обосновался на отметке 28 грн/$. Колебания выше и ниже этого психологического уровня были незначительными. Хотя прогнозы аналитиков в отношении доллара были отрицательными и предусматривали повышение до 29 грн и больше уже в октябре.

Напомним, что номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по прогнозам МВФ, вырастет на 14,7% — до 3421,35 млрд грн, в 2019-м — на 11,33%, до 3809,11 млрд грн и в 2020 -м — на 11,42%, до 4244,04 млрд грн.

Как сообщал портал Знай.ua, финансовые эксперты обеспокоены ситуацией, которая в последнее время сложилась на валютном рынке Украины, ведь обменники и банки массово заполонили фальшивые деньги.

Также портал Знай.ua писал, что владельцам авто нужно готовиться к худшему, потому что цены на бензин на украинских заправках к концу года могут вырасти на четыре-пять гривен.

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