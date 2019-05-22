Курс доллара — надолго ли укрепилась гривна и когда ждать роста курса валют

Курс валют в Украине последние месяцы продемонстрировал укрепление гривны, но аналитики считают, что все может измениться

С начала года национальная украинская валюта существенно укрепилась. Так, с 1 января по 18 мая 2019 года курс гривны по отношению к американскому доллару стал выше на 5,5%. Более того, 20 и 21 мая после проведения инаугурации Президента Украины нацвалюта ответила еще большим укреплением: на межбанке — до 26,12-26,15 гривны за долар, днем позже, 21 мая, и Нацбанк официально снизил курс национальной валюты на 16 копеек и установил его на уровне 26,2 гривны за доллар.

В эти дни в рознице, то есть в банках и обменных пунктах, доллар можно купить за 26,3-26,4 гривны. Это на 20-25 копеек ниже, чем было еще несколько дней назад.

Почему происходит значительное улучшение состояния национальной валюты? И как это связано с выборами и инаугурацией Президента Украины? Является ли все это устойчивой тенденцией или все это лишь временные улучшения позиций гривны по отношению к ведущим мировым валютам мира?

СПАСИБО ИВЕСТОРАМ, УРОЖАЮ И КОНЬЮНКТУРЕ

Председатель совета НБУ Богдан Данилишин связывает укрепление нацвалюты только с экономическими факторами, безо всякой политики. По его словам, на этот позитивный процесс не смогли повлиять даже известные решения судов по ПриватБанку.

По его словам, всем этим мы обязаны, во-первых, иностранным инвесторам, которые за последние месяцы закупили облигации внутреннего государственного займа на 31 миллиард гривен, а во-вторых – благодаря существенному увеличению экспорта сельхзопродукции в 2019 году. Также внешнеэкономическая конъюнктура рынка удачно сложилась и для экспорта металла.

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«Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину Нацбанк Украины значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. В итоге международные резервы главного регулятора страны выросли, по состоянию на начало мая 2019 года, до 20,5 миллиарда долларов», — объяснил Данилишин.

ПЕРЕВОДЫ ЗАРОБИТЧАН И ПСИХОЛОГИЯ

Нужно отметить и роль чисто психологического фактора. Так, обычные украинцы уже привыкли к тому, что курс гривны по отношению к доллару уже несколько лет является плавающим. Таким образом, какие угодно колебания курса доллара в ту или иную сторону уже не воспринимаются панически, как это было ранее. Так, раньше люди стремглав после каждого события бежали в банки покупать либо наоборот продавать валюту. А это тоже еще больше раскачивало валютный рынок и состояние самой гривны.

Экономист Андрей Старовойтенко заявил Главреду, что за стабильность гривны мы также должны благодарить многомилионную армию уехавших на работу в разные европейские страны украинцев:

«Сегодня Украина остается интересной страной, своеобразным рецепиентом денежных переводов из Европы. Гастарбайтеры шлют своим родственникам в Украину немало евро и долларов, которые они заработали за границей. Так, по данным Нацбанка Украины, общая сумма полученных денег с использованием международных платежных систем в семь раз превышает суммы, отправленные из Украины за рубеж. Только из одной Польши в 2018 году было отправлено переводов на сумму более 1 миллиарда долларов.»

Все это в значительной степени поддерживает гривну и экономику страны, поскольку люди покупают товары, получают различные услуги внутри Украины.

«То, что у нас в настоящее время наблюдается укрепление нацвалюты – это прекрасно. Даже заявления президента Зеленского о роспуске Рады не смогли поколебать нацвалюту. Раньше это однозначно отрицательно повлияло бы на валютный рынок, и гривна бы сразу подешевела. Это говорит о том, что у нас, как в нормальных развитых странах, подобные вещи уже не оказывают существенного влияния на экономику. Политика вне экономики», — объяснил Главреду аналитик Александр Охрименко .

Прямо сейчас курс доллара в Приватбанке, самом популярном банке Украины, достиг показателей, которых украинцы давно не видели: покупка — 26 гривны за доллар, продажа — 26.4.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРИВНЫ — ЭТО ВРЕМЕННО?

Однако ряд экспертов не так радужно смотрят на ближайшее будущее гривны. По вопросу, стоит ли считать укрепление тенденцией или сезоннным фактором, мнения экспертов расходятся.

Так, аналитики МВФ прогнозируют, что до конца 2019 года гривна по отношению к доллару и другим «крепким» валютам будет постепенно ослабевать. Они уверены, что в начале 2020 года за один доллар будут давать 30 гривен. А годом позднее – в 2021 – гривна опустится до уровня 30,5 за доллар.

Эксперты инвестбанка Morgan Stanley уверены, что до начала 2010 года курс гривны упадет еще больше – до 31 за доллар.

Как отметил Главреду эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян , про устойчивые тенденции в отношении курса нацвалюты пока еще говорить рано.

«Гривна, как и любая валюта, циклична. Это краткосрочное состояние баланса спроса и предложения на рынке. Тем не менее, отсутствие как минимум обвала гривны, означает, что новоизбранный Президент Украины не воспринимается как угроза стабильности валютного рынка», — отметил Киян.

По его словам, действительно гривна укрепилась в 2019 году более чем на 5,5%, но позже может на столько же, а то и больше ослабнуть. Александр Охрименко солидарен со своим коллегой и отмечает, что ослабление нацвалюты начнется осенью после сентября.

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Аналитик фирмы Альпари Максим Пархоменко отметил в комментарии Главреду, что поведение гривны — временная сезонная картина, которая в ближайшем будущем сменится на восходящий тренд доллара:

«И вообще не стоит искать закономерности между инаугурацией Президента Украины и курсом. Далее же все будет зависеть от динамики работы с МВФ и выделения ним нового транша кредита для Украины. Даже в случае получения денег от этой финансовой структуры гривна будет к концу года удерживаться на отметке 29 за доллар»

Какой будет курс гривны далее, довольно сложно предсказать, хотя на ближайшие месяцы это сделать проще. В Украине начинается летний период отпусков, и люди будут покупать намного больше валюты, чем в холодное время, чтобы отдохнуть за границей. Таким образом, летом курс нацвалюты будет стабильным. Ну, если конечно, в стране не произойдут какие-либо серьезные форс-мажорные обстоятельства, значительно более громкие, чем роспуск парламента.





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