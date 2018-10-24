Курс доллара на ноябрь: такого украинцы точно не ожидали

Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу осени 2018 года.

курс валют

Об этом пишет Рoliteka.

Финансисти говорят, что в середине осени курс доллара в Украине прочно обосновался на отметке 28 грн/$. Колебания выше и ниже этого психологического уровня были незначительными. Хотя прогнозы аналитиков в отношении доллара были отрицательными и предусматривали повышение до 29 грн и больше уже в октябре.

Однако, несмотря на пессимистические прогнозы, гривна в октябре укрепила свои позиции. Эксперты отмечают, что этому способствовали действия Нацбанка, который держал национальную валюту в определенном коридоре, не давая доллару не только слишком дорожать, но и дешеветь.

НБУ

Но даже при такой положительной тенденции аналитики не питают иллюзий относительно курса доллара в ноябре. Ближе к зиме гривна традиционно дешевеет, и вряд ли что-то сможет спасти ее от девальвации в этом году.

По прогнозам, курс доллара в ноябре будет колебаться возле отметки 28,5 гривен. И это самый оптимистичный сценарий для национальной валюты.

дорожание доллара

Украину ждет критический импорт, речь идет в первую очередь о природный газ. Расплачиваться за него придется валютой, поэтому импортеры активно скупают доллары на украинском валютном рынке. За это спрос на валюту растет. В таких условиях избежать девальвации гривны вряд ли удастся.

Эксперты добавляют, что ожидаемый курс доллара в ноябре 28,5 грн/$ позволит плавно приблизится до отметки 29 грн / $ в конце года. В случае неблагоприятного развития событий уже в ноябре доллар достигнет уровня 29 гривен, а к концу года перевалит за отметку 29,5 грн.

Курс валют

В целом финансовый ноябрь будет относительно спокойным и стабильным, без резких скачков. Сказывается достигнута договоренность Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком, которые готовы к конструктивному сотрудничеству.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на среду, 24 октября.

курс валют

Так, курс доллара по сравнению с показателями во вторник, 23 октября, повысился в цене и теперь составляет 28,14 гривен.

Как писал ранее Знай.uа, международное рейтинговое агентство Standard&poor’s Global Ratings спрогнозировало курс гривны на три года вперед.

Курс гривны

Также Знай.uа писал о том, что известный финансовый аналитик Виталий Шапран сообщил, чего стоит ждать от курса гривны под конец 2018 года.

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