Курс доллара на наличном рынке 20 июня составляет 26,48 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки, евро на 13 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 26,48 гривен за доллар, в покупке вырос на 3 копейки до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,86 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00 — 26,30 (26,00 — 26,30 — 19 июня), продажи 26,35 — 26,75 (26,35 — 26,75 — 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,24 (26,21 — 19 июня), продажи — 26,48 (26,46 — 19 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 — 29,60 (29,00 — 29,50 — 19 июня), продажи 29,60 — 30,00 (29,55 — 29,90 — 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,39 (29,26 — 19 июня), продажи — 29,86 (29,73 — 19 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 — 4,02 (2,50 — 4,02 — 19 июня), продажи — 4,03 — 5,00 (4,03 — 5,00 — 19 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,80 — 19 июня), продажи 4,14 (4,12 — 19 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 — 26,4000 грн/доллар, евро 29,7724 — 29,7924 грн/евро, российский рубль 0,4159 — 0,4164 грн/рубль.

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