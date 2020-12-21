Курс доллара на мировых рынках растет из-за COVID-19

На фоне новостей о новом штамме коронавируса сегодня на мировых рынках

акции резко рухнули, также упали и цены на нефть, а вот курс доллара заметно

вырос. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Depositphotos

На Уолл-Стрит базовый фондовый индекс S&P 500 упал на 1,7%, в то время

как общеевропейский индекс STOXX упал на 2,6%. В обоих регионах резко упали

акции компаний, занимающихся туризмом и отдыхом, которые, как ожидалось, должны

были стать одними из крупнейших бенефициаров возобновления экономического

роста.

Индекс акций MSCI по всему миру снизился на 1,55%.

Новый штамм коронавируса, который, как говорят, на 70% активнее передается,

чем оригинальный, загнал около 16 миллионов британцев под более жесткие

ограничения и побудил несколько стран закрыть свои границы с Великобританией.

Эти события затмили новость о том, что Конгресс США согласовал дополнительные

финансовые стимулы на сумму 900 миллиардов долларов.

Опасения по поводу нового напряжения из-за пандемии стали стимулом для

роста доллара подняли доллар, который на прошлой неделе упал до двух с

половиной летних минимумов. Год назад индекс доллара был выше на 0,11%.

С другой стороны, опасения по поводу вируса, а также отсутствие торговой

сделки после Brexit в преддверии крайнего срока – 31 декабря – сильно давили на

фунт. В прошлом году он был ниже на 1,53% и составил 1,3321 долл. за фунт.

Курс евро также упал на 0,37% – до 1,221 доллара.

Между тем, сырьевые товары, которые, как ожидалось, выиграют от роста в

следующем году, упали в понедельник.

И Brent, и американская нефть WTI упали более чем на 3%, в то время как медь упала с

отметки 8 тыс. долл. за тонну, которую она недавно масштабировала впервые с

2013 года.

Тем не менее, Эмиль ван ден Хейлигенберг, руководитель отдела распределения

активов в Legal & General Investment Management, предсказал, что ожидаемое

развертывание вакцины ограничит широкое падение рынка.

На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 258,97 пункта,

или 0,86%, до 29 920,08, индекс S&P 500 потерял 57,89 пункта, или 1,56%, до

3 651,52, а индекс Nasdaq Composite упал на 193,35 пункта, или 1,52%, до 12

562,29.

Волатильность американских акций подскочила, когда индексы упали. Индекс

волатильности Cboe, известный как «индикатор страха Уолл-Стрит», достиг самого

высокого уровня с начала ноября.

Выросли также активы-убежища, такие как государственные облигации Германии

и США. Эталонные 10-летние казначейские облигации США в последний раз выросли в

цене на 5/32% до доходности 0,933% с 0,948% поздно вечером в пятницу.

Золото, которое обычно поднимается во время беспорядков, немного выросло

после падения на 1,3% ранее в ходе сессии.

Напомним, курс

доллара США резко снизился из-за опасений по поводу отложенного фискального

стимулирования США на фоне всплеска случаев COVID-19 и растущей вероятности

того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза без сделки, которая

ослабила желание рисковать.

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