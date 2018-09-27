Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Фото: коллаж (Pixabey)

За два последних дня доллар подорожал уже на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 27 сентября 2018 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 11 копеек, курс в покупке вырос на 10 копеек до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 2 копейки — до 33,10 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,2500 — 28,2800 грн/доллар, евро 33,0694 — 33,1017 грн/евро, российский рубль 0,4290 — 0,4299 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,2500 28,2800

EUR/UAH 33,0694-33,1017

RUB/UAH 0,4290 0,4299

Напомним, 26 сентября по доллару торги на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,1450- 28,1700 грн/доллар, евро 33,0462 — 33,0797 грн/евро, российский рубль 0,4264 — 0,4272 грн/рубль.

НБУ на 27 сентября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 2814,2843 гривен за 100 долларов (+8,1634 грн).

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