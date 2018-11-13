Курс доллара на межбанке вырос до 27,94 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 13 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,94 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек 31,40 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9100 — 27,9400 грн/доллар, евро 31,3736 — 31,4073 грн/евро, российский рубль 0,4122 — 0,4129 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9100 27,9400

EUR/UAH 31,3736 31,4073

RUB/UAH 0,4122 0,4129

Напомним, 12 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,9000 — 27,9200 грн/доллар, евро 31,4321 — 31,4575 грн/евро, российский рубль 0,4124 — 0,4130 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2790,3737 гривен за 100 долларов (+1,2096 гривен).

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