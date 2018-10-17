Курс доллара на межбанке вырос до 27,93 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Национальная валюта дешевшає на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 17 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос на 1 копейку — до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,28 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9100-27,9300 грн/доллар, евро 32,2639 — 32,2842 грн/евро, российский рубль 0,4262 — 0,4269 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,9100 27,9300

EUR/UAH 32,2639 32,2842

RUB/UAH 0,4262 0,4269

Напомним, 16 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,9000 — 27,9250 грн/доллар, евро 32,3640 — 32,3902 грн/евро, российский рубль 0,4263 — 0,4271 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,93 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2793,002 гривен за 100 долларов (+0,1854).

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