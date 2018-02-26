Курс доллара на межбанке в 12:45 незначительно повысился

Курс доллара на межбанке в продаже 26 февраля 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 0,05 копейки до 27,005 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек — до 33,34 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0300 – 27,0600 грн/доллар, евро 33,3090 – 33,3460 грн/евро, российский рубль 0,4831 — 0,4840 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9850 27,0050

EUR/UAH 33,3237 33,3457

RUB/UAH 0,4822 0,4832

Напомним, 23 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9700 – 27,0000, евро 33,1731 – 33,2019 грн/евро, российский рубль 0,4777 — 0,4786 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2698,8658 гривны за 100 долларов (-8,3185); 3319,3350 гривны за 100 евро (-4,0044); 4,7548 гривны за 10 рублей (-0,0147).

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