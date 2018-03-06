Курс доллара на межбанке в 12:30 понизился до 26,36 гривны/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 6 марта 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 9,5 копейки до 26,36 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек – до 32,53 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3800 – 26,4200 грн/доллар, евро 32,5608 – 32,6075 грн/евро, российский рубль 0,4664 — 0,4675 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3600

EUR/UAH 32,4762 32,5256

RUB/UAH 0,4654 0,4666

Напомним, 5 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4550, евро 32,5670 – 32,5978 грн/евро, российский рубль 0,4630 — 0,4637 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,48 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2648,2080 гривны за 100 долларов (-5,3824); 3259,1496 гривны за 100 евро (-7,9509); 4,6378 гривны за 10 рублей (-0,0454).

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