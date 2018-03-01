Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,68 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 1 марта 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 14 копеек — до 26,68 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 19 копеек — до 32,55 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,6400 – 26,6800 грн/доллар, евро 32,5008 – 32,5496 грн/евро, российский рубль 0,4719 — 0,4729 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,6400 26,6800

EUR/UAH 32,5008 32,5496

RUB/UAH 0,4719 0,4729

Напомним, 28 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7900 – 26,8200, евро 32,7079 – 32,7415 грн/евро, российский рубль 0,4767 — 0,4776 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,81 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2680,5516 гривны за 100 долларов (-14,2669); 3274,0257 гривны за 100 евро (-40,8705); 4,7549 гривны за 10 рублей (-0,0857).

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