Курс доллара на межбанке стабилизировался на уровне 28,25 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта стабильна на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 1 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 28,28 грн/доллар, курс в покупке вырос на 1 копейку до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек — до 32,73 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,2100 — 28,2600 грн/доллар, евро 32,6728 — 32,7307 грн/евро, российский рубль 0,4301 — 0,4307 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,2100 28,2600

EUR/UAH 32,6728 32,7307

RUB/UAH 0,4301 0,4307

Напомним, 1 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,2000- 28,3000 грн/доллар, евро 32,6556 — 32,6846 грн/евро, российский рубль 0,4285 — 0,4294 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 2826,9931 гривен за 100 долларов (-2,8331 грн).

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