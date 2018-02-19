Курс доллара на межбанке сохранился на 27,03 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 19 февраля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии сохранился на уровне 27,03 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 8 копеек — до 33,55 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0300 – 27,0900 грн/доллар, евро 33,5334 – 33,6051 грн/евро, российский рубль 0,4793 — 0,4807 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9900 27,0300

EUR/UAH 33,5107 33,5496

RUB/UAH 0,4782 0,4795

Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9900 – 27,0300, евро 33,5809 – 33,6307 грн/евро, российский рубль 0,4791 — 0,4802 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2699,0889 гривны за 100 долларов (+23,1084); 3364,1444 гривны за 100 евро (+21,0420); 4,7894 гривны за 10 рублей (+0,0608).

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