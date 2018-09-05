Курс доллара на межбанке снова достиг 28,50 гривен

Евро на межбанке подорожал на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:15 5 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 5 копеек — до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 10 копеек — до 32,94 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,4500 — 28,5000 грн/доллар, евро 32,8910 — 32,9488 грн/евро, российский рубль 0,4149 — 0,4159 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,4500 28,5000

EUR/UAH 32,8910 32,9488

RUB/UAH 0,4149 0,4159

Напомним, 4 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 — 28,4500, евро 32,8850 — 32,8483 грн/евро, российский рубль 0,4154 — 0,4163 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,49 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 849,2993 гривны за 100 долларов (+11,4694);

3 294,3599 гривны за 100 евро (-0,0768).

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