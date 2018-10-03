Курс доллара на межбанке снизился до 28,27 грн/доллар

Иллюстративное фото (flickr.com nab/ukr)

Национальная валюта немного подорожала

Курс доллара на межбанке в продаже 3 октября 2018 года снизился на 2 копейки до 28,27 грн/доллар, курс в покупке снизился на 4 копейки до 28,23 грн/долл. Курс евро снизился на 1 копейку до — 32,61 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2300 — 28,2700 грн/доллар, евро 32,5661 — 32,6162 грн/евро, российский рубль 0,4293 — 0,4302 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2300 28,2700

EUR/UAH 32,5661 32,6162

RUB/UAH 0,4293 0,4302

Напомним, 2 октября торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2700- 28,2900 грн/доллар, евро 32,6037 — 32,6240 грн/евро, российский рубль 0,4324 — 0,4332 грн/рубль.

НБУ на 4 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,32 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне: 2832,0055 гривен за 100 долларов (+4,3796 грн).

Напомним, справочное значение курса доллара на 3 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3359 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 2 октября (28,2723 гривен за доллар).

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