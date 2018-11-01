Курс доллара на межбанке снизился до 28,12 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке немного подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже 1 ноября 2018 года снизился на 5 копеек до 28,12 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек до 28,10 грн/доллар. Курс евро вырос на 21 копейку до 32,08 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 — 28,1250 грн/доллар, евро 32,0592 — 32,0850 грн/евро, российский рубль 0,4278 — 0,4286 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1250

EUR/UAH 32,0592 32,0850

RUB/UAH 0,4278 0,4286

Напомним, 31 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 — 28,1700 грн/доллар, евро 31,8488 — 37,8799 грн/евро, российский рубль 0,4275 — 0,4282 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 1 ноября (28,1084 гривен за доллар).

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