Курс доллара на межбанке снизился до 28,05 грн/доллар

Фото: доллар (Pixabey)

Национальная валюта стабилизировалась около уровня 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 25 сентября 2018 года снизился на 5 копеек до 28,05 грн/доллар, курс в покупке снизился на 4 копейки до 28,03 грн/долл. Курс евро не изменился — 33,05 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 — 28,0500 грн/доллар, евро 33,0305 — 33,0513 грн/евро, российский рубль 0,4260 — 0,4266 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0300 28,0500

EUR/UAH 33,0305 33,0513

RUB/UAH 0,4260 0,4266

Напомним, 24 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,0700 — 28,100 грн/доллар, евро 33,0271 — 33,0540 грн/евро, российский рубль 0,4256 — 0,4262 грн/рубль.

НБУ на 26 сентября 2018 года года установил официальный курс на уровне 28,06 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 сентября установлен на таком уровне: 2806,1209 гривен за 100 долларов (-4,9888 грн).

Напомним, справочное значение курса доллара на 25 сентября составило 28,06 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0615 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный на 24 сентября (28,1168 гривен за доллар).

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