Курс доллара на межбанке снизился до 27,89 грн/доллар

Доллар на межбанке подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 13 ноября 2018 года снизился на 3 копейки до 27,89 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,87 грн/доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 31,42 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8700 — 27,8900 грн/доллар, евро 31,4011 — 31,4236 грн/евро, российский рубль 0,4110 — 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,4011 31,4236

RUB/UAH 0,4110 0,4115

Напомним, 12 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,9000 — 27,9200 грн/доллар, евро 31,4321 — 31,4575 грн/евро, российский рубль 0,4124 — 0,4130 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,91 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2791,8162 гривен за 100 долларов (+1,4425 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 13 ноября составило 27,92 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9203 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 12 ноября (27,8987 гривен за доллар).

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