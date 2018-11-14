Курс доллара на межбанке снизился до 27,82 грн/доллар

Фото: коллаж Pixabey

Доллар на межбанке подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 14 ноября 2018 года снизился на 7 копеек до 27,82 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,81 грн/доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 31,52 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8100 — 27,8200 грн/доллар, евро 31,5087 — 31,5257 грн/евро, российский рубль 0,4144 — 0,4150 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8100 27,8250

EUR/UAH 31,5087 31,5257

RUB/UAH 0,4144 0,4150

Напомним, 13 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8700 — 27,8900 грн/доллар, евро 31,4011 — 31,4236 грн/евро, российский рубль 0,4110 — 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,83 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2783,9406 гривен за 100 долларов (-7,8756 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 14 ноября составило 27,84 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8440 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 13 ноября (27,9203 гривен за доллар).

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