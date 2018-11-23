Курс доллара на межбанке снизился до 27,76 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 23 ноября 2018 года снизился на 2 копейки до 27,76 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 грн/доллар. Курс евро снизился на 18 копеек до 31,49 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 — 27,7600 грн/доллар, евро 31,4738 — 31,4964 грн/евро, российский рубль 0,4189 — 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7600

EUR/UAH 31,4738 31,4964

RUB/UAH 0,4189 0,4194

Напомним, 22 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7600 — 27,7800 грн/доллар, евро 31,6575 — 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 — 0,42425 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 23 ноября составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8033 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 22 ноября (27,7419 гривен за доллар).

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