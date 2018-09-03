Курс доллара на межбанке резко превысил 28,40 гривен

Евро на межбанке подорожал на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 12:18 3 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 17 копеек — до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 12 копеек — до 32,98 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,2400 — 28,2800 грн/доллар, евро 32,7239 — 32,7818 грн/евро, российский рубль 0,4162 — 0,4174 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,3600 28,4100

EUR/UAH 32,9259 32,9811

RUB/UAH 0,4179 0,4189

Напомним, 31 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2000 — 28,2400 грн/доллар, евро 32,8219 — 32,8657 грн/евро, российский рубль 0,4157 — 0,4167 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 28,24 гривен за доллар. Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне:

2 824,6117 гривны за 100 долларов (-3,332).

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