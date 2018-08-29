Курс доллара на межбанке продолжает расти

Евро на межбанке подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:51 29 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 10 копеек — до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек — до 32,82 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,0500 — 28,0900 грн/доллар, евро 32,7567 — 32,8035 грн/евро, российский рубль 0,4116 — 0,4124 грн/рубль.

По состоянию на 13:51 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,1100 28,1300

EUR/UAH 32,8071 32,8277

RUB/UAH 0,4131 0,4136

Напомним, 28 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9900-28,0300, евро 32,8350-32,8791 грн/евро, российский рубль 0,4145-0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,05 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2 805,1217 гривны за 100 долларов (+16,5977);

3 284,7975 гривны за 100 евро (+40,9075).

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