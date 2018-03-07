Курс доллара на межбанке продолжает падать

Курс доллара на межбанке в продаже 7 марта 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 18 копеек до 26,13 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 12 копеек – до 32,49 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1700 – 26,2100 грн/доллар, евро 32,4717 – 32,5213 грн/евро, российский рубль 0,4607 — 0,4617 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1300

EUR/UAH 32,4481 32,4926

RUB/UAH 0,4580 0,4592

Напомним, 6 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2700 – 26,3100, евро 32,5642 – 32,6112 грн/евро, российский рубль 0,4650 — 0,4659 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2634,8957 гривны за 100 долларов (-13,3123); 3270,1691 гривны за 100 евро (+11,0195); 4,6632 гривны за 10 рублей (+0,0254).

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