Курс доллара на межбанке превысил 28 грн

Курс доллара на межбанковском валютном рынке превысил отметку в 28 гривен – торги открылись котировками 28,05/28,09.
28 августа торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,09. К 12.00 котировки составили 28,02/28,07.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,06.
Минимальные котировки продажи доллара с момента открытия составили 28,06, максимальные – 28,09.
Читайте: Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте
Тем временем торги по евро начались с котировок 32,78/32,83. К 12.00 котировки составили 32,76/32,82.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,41/0,41, а к 12.00 котировки составили 0,41/0,41.
Кстати, расходы Нацбанка на поддержку курса с 2011 по 2014 год составили $40 млрд.
Фото: Pixabay