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Курс доллара на межбанке превысил 28 грн

Курс валют 28 Авг 2018
Курс доллара на межбанке превысил 28 грн
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Курс доллара на межбанковском валютном рынке превысил отметку в 28 гривен – торги открылись котировками 28,05/28,09.

28 августа торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,09. К 12.00 котировки составили 28,02/28,07.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,06.

Минимальные котировки продажи доллара с момента открытия составили 28,06, максимальные – 28,09.

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Тем временем торги по евро начались с котировок 32,78/32,83. К 12.00 котировки составили 32,76/32,82.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,41/0,41, а к 12.00 котировки составили 0,41/0,41.

Кстати, расходы Нацбанка на поддержку курса с 2011 по 2014 год составили $40 млрд.

Фото: Pixabay



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Нацбанк установил курс валют на 28 августа →



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