Курс доллара на межбанке превысил 28,50 гривен за доллар

Евро на межбанке подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:15 4 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 9 копеек — до 28,52 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 2 копейки — до 33,02 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,4600 — 28,5200 грн/доллар, евро 32,9566 — 33,0261 грн/евро, российский рубль 0,4166 — 0,4177 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,4600 28,5200

EUR/UAH 32,9566 33,0261

RUB/UAH 0,4166 0,4177

Напомним, 3 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 — 28,4300, евро 32,9607 — 33,0072 грн/евро, российский рубль 0,4167 — 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,38 гривен за доллар. Официальные курсы валют на 4 сентября установлен на таком уровне:

2 837,8299 гривны за 100 долларов (+13,2182);

3 294,4367 гривны за 100 евро (+3,4816).

Источник