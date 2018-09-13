Курс доллара на межбанке повысился до 28,18 гривен

Евро на межбанке с утра подорожал на 19 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 13 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек — до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 19 копеек — до 32,74 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1100 — 28,1500 грн/доллар, евро 32,6638 — 32,7103 грн/евро, российский рубль 0,4095 — 0,4103 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,1300 28,1800

EUR/UAH 32,6898 32,7423

RUB/UAH 0,4107 0,4117

Напомним, 12 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0500 — 28,0800 грн/доллар, евро 32,5239 — 32,5587 грн/евро, российский рубль 0,4060 — 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 28,03 грн за доллар. Официальные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:

2 802,6096 гривны за 100 долларов (-6,9518);

3246,8232 гривны за 100 евро (-4,9632).

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