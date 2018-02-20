Курс доллара на межбанке повысился до 27,10 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 20 февраля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 6 копеек до 27,10 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку — до 33,45 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0500 – 27,0800 грн/доллар, евро 33,4338 – 33,4708 грн/евро, российский рубль 0,4777 — 0,4785 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1000

EUR/UAH 33,4125 33,4468

RUB/UAH 0,4771 0,4782

Напомним, 19 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 – 27,0400, евро 33,4221 – 33,4565 грн/евро, российский рубль 0,4776 — 0,4787 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2701,1922 гривны за 100 долларов (+2,1033); 3352,1795 гривны за 100 евро (-11,9649); 4,7941 гривны за 10 рублей (+0,0047).

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