Курс доллара на межбанке немного вырос

Евро на межбанке подорожал на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:17 27 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 2 копейки — до 27,90 гривен за доллар, курс в покупке составил 27,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек — до 32,37 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,8000 — 27,9000 грн/доллар, евро 32,2646 — 32,3779 грн/евро, российский рубль 0,4126 — 0,4143 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,8300 27,8900

EUR/UAH 32,2646 32,3779

RUB/UAH 0,4126 0,4143

Напомним, 23 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 — 27,8800, евро 32,2127 — 32,2794 грн/евро, российский рубль 0,4102 — 0,4113 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,85 гривен за доллар. Официальный курс установлен на таком уровне:

2 785,3197 гривны за 100 долларов (-3,2291);

3 225,1217 гривны за 100 евро (-14,0566).

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