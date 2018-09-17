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Курс доллара на межбанке немного повысился

Курс валют 17 Сен 2018
Курс доллара на межбанке немного повысился
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Евро на межбанке незначительно подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 17 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 3 копейки — до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек — до 32,73 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,0900 — 28,1400 грн/доллар, евро 32,6799 — 32,7352 грн/евро, российский рубль 0,4115 — 0,4125 грн/рубль.

Валюты         Bid             Offer

USD/UAH     28,0900    28,1400

EUR/UAH     32,6799    32,7352

RUB/UAH     0,4115      0,4125

Курс доллара на межбанке немного повысился

Напомним, 14 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 — 28,1100 грн/доллар, евро 32,7528 — 32,7959 грн/евро, российский рубль 0,4132 — 0,4141 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,15 грн за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 815,2072 гривны за 100 долларов (+2,5234);

3 290,6957 гривны за 100 евро (+22,3571).

 

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