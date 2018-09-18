Курс доллара на межбанке не изменился

Евро на межбанке незначительно подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 18 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и торгуется на отметке 28,14 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки — до 32,87 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1200 — 28,1400 грн/доллар, евро 32,8582 — 32,8787 грн/евро, российский рубль 0,4146 — 0,4153 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,1200 28,1400

EUR/UAH 32,8582 32,8787

RUB/UAH 0,4146 0,4153

Напомним, 17 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1200 — 28,1400 грн/ доллар, евро 32,8779 — 32,9012 грн/евро, российский рубль 0,4136 — 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно усилил курс гривны до 28,13 грн за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 812,6754 гривны за 100 долларов (-2,5318);

3 282,6735 гривны за 100 евро (-8,0222).

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