Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,34 грн/доллар

Курс доллара вновь растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 25 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,34 грн/доллар, в покупке также вырос до 28,32 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,33 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3250 — 28,3450 грн/доллар, евро 32,3046 — 32,3274 грн/евро, российский рубль 0,4309 — 0,4314 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2150 28,2400

EUR/UAH 32,3187 32,3387

RUB/UAH 0,4308 0,4316

Напомним, 24 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 — 28,2900 грн/доллар, евро 32,1880 — 32,2307 грн/евро, российский рубль 0,4312 — 0,4320 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,21 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2821,3097 гривен за 100 долларов (+6,3695).

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