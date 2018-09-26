Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,15 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:00 26 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 5 копеек до 28,145 грн/доллар, в продаже также вырос до — 28,12 грн/доллар. Курс продажи евро остался на уровне 33,05 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1200 — 28,1400 грн/доллар, евро 33,1000 — 33,1235 грн/евро, российский рубль 0,4278 — 0,4278 грн/рубль.

По состоянию на 14:00 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,1200 28,1450

EUR/UAH 33,0297 33,051

RUB/UAH 0,4269 0,4277

Напомним, 25 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар — 28,0300 — 28,0500 грн/доллар, евро 33,0305 — 33,0513 грн/евро, российский рубль 0,4260 — 0,4266 грн/рубль.

НБУ на 26 сентября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,06 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 сентября установлен на таком уровне: 2806,1209 гривен за 100 долларов (-4,9888 грн).

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