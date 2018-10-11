Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,99 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на межбанке продолжает снижаться

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 11 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,99 грн/доллар, в продаже также снизился — до 27,97 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 32,39 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9800-28,0000 грн/доллар, евро 32,3001 — 32,3204 грн/евро, российский рубль 0,4190 — 0,4198 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,9750 29,9900

EUR/UAH 32,3785 32,3928

RUB/UAH 0,4203 0,4208

Напомним, 10 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0100 — 28,0300 грн/доллар, евро 32,2647 — 32,2877 грн/евро, российский рубль 0,4223 — 0,4229 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,00 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 2800,2897 гривен за 100 долларов (-7,8543 грн).

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